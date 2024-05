Estas son las sorprendentes nuevas alarmas de Zara: ¿te vas con un GPS a tu casa?

La creadora de contenido Charlotte (@carlotakvisz) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que informa sobre cómo son las nuevas alarmas de Inditex, en concreto las de Zara.

Según ha contado la tiktoker, ella se ha dado cuenta del cambio cuando, al estar pagando en las cajas de autopago de Zara, no encontraba la típica alarma gris en algunas prendas, por lo que le preguntó a los dependientes qué tenía que hacer para poder desalarmarlas.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

Fue entonces cuando los trabajadores de la tienda le explicaron a la influencer que algunas prendas de ropa ya no llevan la tradicional pieza grisácea, sino unas las nuevas alarmas que son de Identificación Por Radiofrecuencia (RFID).

Este nuevo método consiste en integrar la alarma dentro de las propias etiquetas que llevan las prendas, a través de un característico hilo, y se desactivan fácilmente al pasar por caja.

Además, ha comentado que las prendas tienen un localizador para que se pueda situar cada prenda individualmente, lo que ha despertado una gran duda en la creadora de contenido: "En este caso, si la alarma no se desactiva bien en la tienda, ¿te irías con un GPS a tu casa o cómo?".

Asimismo, también ha planteado que si no se desactivase bien la pieza de ropa en cuestión, eso podría hacer que el cliente fuese pitando al entrar en otras tiendas y se ha preguntado si, al no ser una alarma física, no se podría desactivar como tal sin dañar la prenda.

Por suerte, algunos de los usuarios le han resuelto algunas de las dudas en la sección de comentarios, apuntando que lo que les sale a los dependientes al localizar la prenda es únicamente si ésta está o no en stock, pero no su ubicación concreta.