Un extranjero alucina con lo que pasa a esta hora en ciertos supermercados españoles

Un extranjero que vive en nuestro país ha ido a hacer la compra y ha alucinado con lo que se ha encontrado. Tanto le ha asombrado que lo ha compartido en un vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok. "Solo lo he visto en España", asegura.

El usuario en cuestión se llama Mr. Blashkov (@mr.blashkov) y en las imágenes cuenta qué es lo que más le ha llamado la atención en su visita a Carrefour. Explica que a ciertas horas del día, algunos supermercados de nuestro país apagan la música y bajan las luces.

Esto es así, explica, para que "las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad como el autismo puedan venir a hacer las compras sin necesidad de ruido y sin necesidad de música alta". Y asegura que le ha gustado mucho que este tipo de medidas existan: "Un punto muy positivo".

El vídeo, que ya cuenta con cerca de 100.000 visualizaciones, se ha llenado de comentarios de españoles que no sabían que no conocían esta hora sin ruido ni luz. "Soy de España y primera vez que veo que hagan eso 😱", "No lo sabía ni yo que nací en España" o "No lo había visto nunca 😶" son algunos de los comentarios más repetidos.

Sin embargo, hay quienes sí que conocían esta medida y dan más datos: "En Carrefour se apaga de 14:30 a 16:30, tanto luz como música". Y otra usuaria ha comentado que en otros países como Francia o Polonia también se pone en práctica.