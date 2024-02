Un farmacéutico cuenta la surrealista conversación que tuvo con una clienta 

El popular farmacéutico Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernández, ha contado en un vídeo publicado en sus perfiles en el que ha relatado la conversación que ha mantenido con una clienta que fue a pedirle la píldora del día después.

Ha relatado que ella fue a comprarla, pero que desde la farmacia le dijeron que no se la podían dispensar porque no quedan. "Es una cosa rara pero no quedan", ha proseguido.

Ella, sin embargo, no tomó en cuenta sus palabras y se la exigió: "No le importaba y decía que tenía la obligación de dársela. Yo le he dicho que muy bien pero que se nos han acabado y no se la podía dar".

Fernández hasta llega a decir que se la exigió por ley. "Estuvimos conversando un rato ella diciendo firmemente que se la tenía que dar aunque tuviera que pintarla y yo cordial pero firme en mi respuesta diciéndole que no la tenía".

"Al final se ha ido diciendo que me iba a denunciar", ha acabado diciendo Fernández en el vídeo.