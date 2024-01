Un farmacéutico da un magistral tutorial a los hombres sobre cómo orinar en el váter: asignatura pendiente

Uno de los farmacéuticos más virales de las redes sociales, @farmaceuticofernandez, ha publicado un vídeo en TikTok explicando un tutorial repleto de humor pero con un mensaje importante en el fondo sobre la forma más correcta de orinar en el váter si eres hombre, después de que varias de sus amigas le pidieran explicarlo.

"Si te lo pide una mujer, háztelo mirar, yo pensaba que no era necesario, que es algo que teníamos completamente superado, pero me insistieron más", ha afirmado el vídeo, que cuenta con más de 851.000 visualizaciones y 82.600 'me gusta'.

"Primero se levanta una tapita, luego la otra, pero si estás en el nivel avanzado puedes levantar las dos a la vez", ha iniciado explicando. La siguiente parte no ha hecho falta explicarla porque "normalmente sale solo, ni siquiera hay que apretar, depende de la edad".

Cuando se haya terminado de orinar, ha comentado que hay que dar "unas sacudidas y con cuidadito coger un papelito para limpiar las últimas gotitas y que no acaben en el calzón". "Recordad que hay que tirar la cadena con las dos tapas cerradas porque sino es mucho más fácil contaminar el ambiente y es mucho más higiénico", ha comentado.

"Hasta aquí el tutorial de cómo mear sin manchar, si te lo manda una mujer es que te será de utilidad", ha concluido. Algunos usuarios han aclarado que orinan sentados: "Y no entiendo a los que dejan todo perdido y no bajan las tapas".