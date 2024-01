Miguel Herrán da una auténtica lección de vida a los famosos que se quejan porque les piden fotos

El actor Miguel Herrán ha dado un auténtico baño de realidad y una lección de vida a todos aquellos famosos que se quejan y lamentan porque se tienen que hacer fotos con los fans.

En una entrevista en El Mundo, el actor ha señalado que si le piden una foto y considera que se la han pedido bien y no le han faltado al respeto ni invadido, no tiene "ningún problema".

"Me la hago y ya está. Lo relativizo todo mucho. Los de la fama son problemas del primer mundo. Yo sé lo que es no tener para comer, sé lo que es vivir en la calle y eso sí es un problema, eso sí es una puta mierda y eso sí es difícil de gestionar", ha subrayado.

Y ha dicho más: "¿Esto? A quien se le haga difícil ser famoso tiene un serio problema de percepción de la realidad. Lo que tenemos es una situación privilegiada".

El actor ha asegurado en este sentido que jamás olvidará de dónde viene. "Hay que ser muy consciente de lo que uno se está quejando. ¿De qué te quejas? ¿De que te hacen fotos? Bueno, hijo mío, mira las horas que curras, el dinero que ganas, la vida que tienes y lo socialmente aceptado que estás", ha destacado.

"Mira, yo ahora voy a 'Leña', de Dani García, y voy a comer aunque no tenga reserva, porque en cuanto me vea el maître y me reconozca, se lo va a decir al jefe de sala y me van a dar mesa porque son los primeros interesados en que esté ahí. Esto de la fama consiste en tener muy claro los intercambios de intereses que se te presentan en la vida", ha ejemplificado.