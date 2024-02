Un farmacéutico desmiente la teoría más extraña que se ha divulgado sobre la orina 

El popular farmacéutico conocido como @farmaceuticofernandez ha respondido al vídeo que se había hecho viral en los últimos días y que decía que la orina es un exceso y no un deshecho y que la consideraban como "la medicina perfecta".

"Te voy a contar el por qué la orina es tan maravillosa y no es un deshecho. No interesa que nosotros descubramos por nosotros mismos que llevamos nuestra medicina perfecta. Tenía un cajón hasta arriba de medicinas para todo y ahora nada, esto a la farmacéutica no le interesa económicamente hablando", comienza diciendo este vídeo.

Fernández va respondiendo con su habitual ironía: "A la farmacéutica no le interesa y yo tengo que reconocer que como farmacioso a mí tampoco, pero como persona me alegro de que te hayas curado... ¿Pero qué tiene que ver eso con la orina?".

De nuevo, se reproduce la explicación de la mujer: "La orina no es un deshecho, es un exceso. Los deshechos salen por el órgano de la piel, que expulsa y absorbe por los pulmones y las heces".

"Por la orina solo se eliminan hormonas maravillosas como la serotonina y melatonina, que están cargadas de minerales. Es nuestro oro interno", añade, informando que para saber más la población puede pasar por una página web y hacer un curso.

A esto también ha respondido el farmacéutico. "La orina sí que es un deshecho, es un exceso de deshechos, pero bueno por lo menos nos confirma que las heces sí son de verdad. Y por la piel con el sudor algo se elimina", comienza su respuesta.

Fernández indica que por la orina se eliminan los metabolitos de la serotonina y melatonina, que "son las sustancias de deshecho que se produce después de usarlas el cuerpo".

"Es verdad que dorado es, pero oro no sé yo. Resulta que quería tu oro, pero el de verdad", remata el experto.