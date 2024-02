Un inquilino denuncia ocurrido con su casero: surrealista es poco

El usuario de TikTok @j.zambrana ha publicado un vídeo relatando lo que le ha ocurrido con su casero después de que este le dejase las llaves del piso que tiene alquilado a su hermana, que iba bajo los efectos del alcohol, según el joven.

"Llego a mi casa y me encuentro con una señora mayor desconocida que se había bebido hasta el agua de los floreros. Era una esponja. Iba dando tumbos y haciendo eses. Se encerró en la habitación de mis caseros, que la tienen para venir cuando quieran", ha empezado explicando.

Al no conocer a la susodicha, otro de los inquilinos le preguntó quién era: "Pegamos en la puerta y empezó a gritar que la dejáramos tranquila. Nos dijo que no era nuestra casa, pero yo la estoy pagando, y mientras pague, esta casa es mía".

Tras varios intentos, al final confesó que era "la hermana del sueño" del piso: "Se ponga como se ponga, yo a usted no la conozco de nada, le dije. Estuvimos a nada de llamar a la policía (...) Nosotros no sabemos cómo se comporta esta señora, viene embriagada, y no sabemos si va a ser impredecible o no".

Decidieron llamar a sus caseros, pero ninguno le cogió el teléfono. Aparecieron en la casa al día siguiente, ha señalado el joven: "Me dijo que es que la señora no tenía dónde dormir (...) En las normas pone que no puede entrar nadie en casa, pero ellos sí pueden traer a quien quiera, encima sin estar presentes".

"Yo me enfadé porque si esta señora tiene llaves de mi casa la puede tener cualquiera. Estoy pagando por una propiedad privada donde yo me sienta seguro, y que yo no me encuentre un día a esta señora y otro día puede venir el hijo de esta señora, también borracho", ha opinado y ejemplificado.

El caso es que terminó discutiendo con el casero que argumentó que era su casa, por lo que tenía derecho de meter a quien quisiera. "Acabó diciéndome que le iba a hacer a su hermana un contrato" de alquiler para que pudiera entrar cuando quiera, ha concluido alucinando con lo ocurrido.