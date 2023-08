Un peruana señala la palabra que oía mucho en películas pero que aún no ha visto decir a un español

Emigrar es una experiencia enriquecedora pero que no es, en absoluto, fácil. Las costumbres, el idioma, la comida... todo supone a menudo un shock cultural que requiere de tiempo y paciencia.

La situación mejora si el idioma del país al que se va es el mismo, pero aún así las lenguas son muy ricas y tienen grandes matices de unos lugares a otros. Buen ejemplo de ello ha dado la usuaria de TikTok @scamilaqch, que ha publicado en esa red social un vídeo en el que explica algunas palabras que debe saber quien venga a vivir a España.

De entre todas destaca una: curro. "Cuando llegué a España estaba conversando con alguien que mencionó la palabra curro y en ese momento sentí que mi mente se fue de la conversación. Curro no me sonaba a nada específico. Hasta que se dio cuenta y me dijo que curro significa trabajo", señala.

También destaca la palabra "cutre": "Me gusta, pensé que era elegante, pero significa que algo es malo, de baja calidad".

Y más: "Flipando, flipante: significa qué asombro, qué sorpresa, pero en general yo la considero todo un arte porque es muy versátil". También subraya que en España se usa mucho la frase "a tomar por el...".

Y finaliza: "Las siguientes creo que todos las hemos oído en películas: 'tío', 'hostia', aunque realmente no he oído hasta ahora a un español decir hostia".