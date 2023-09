Un pianista se entera de que molesta a sus vecinos y les deja este memorable cartel: "Todo un genio"

La convivencia entre vecinos es frecuentemente difícil. Unos hacen más ruido del que están dispuestos a aguantar otros; unos tienen unos horarios incompatibles con otros y, a menudo, las paredes que separan unas viviendas de otras son casi de papel de fumar.

Ante los problemas hay dos opciones: ser combativo y buscar pelea o ser amable e intentar el consenso. Ejemplo de esto último es el usuario de TikTok @velpister, un músico que se enteró de que sus vecinos estaban un poco hasta el gorro de sus ruidos.

Lo que hizo el artista fue escribir una pequeña carta a todos ellos para pedir disculpas. Y lo hizo de tal forma que es casi imposible no empatizar con él.

"Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía. A veces hubiese querido que es oyesen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca. No hay nada más triste que no te escuchen. Eso me dijeron cuando alquilé el local, que no se oía", empieza diciendo.

"El otro día vino un señor muy amable a decirme que tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más. Le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedirles disculpas a todos ustedes. No volveré a poner el bafle, que es lo que más molesta, con bases rítmicas y desde luego desde las 21.00 no tocaré si quiera el piano", prosigue.

Luego llega el mejor momento del cartel: "Los sábados, domingos y festivos no empecerá a tocar hasta las 11.00, salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y me lo pueden hacer saber. Entiendan que durante el día he de seguir tocando, pues soy concertista y tengo que ensayar muchas horas al día".

"Procuraré tener más cuidado y no duden si puedo hacer algo más o cualquier otra cosa, que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía. Y hasta simpático soy", advierte.

Y finaliza por todo lo alto: "Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar, que hay muchos asientos muy cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo. Traigan cervezas".

En los cometarios hay aplausos prácticamente unánimes al músico. "Traigan cervezas, todo un genio", dice uno. "Yo tenía un vecino que era cantante de ópera. Era una delicia escucharle un sábado por la mañana en lo q te despertabas... se mudó 🥺", dice otro.