Un psicólogo analiza de lleno las "disculpas" de Rubiales, niega que lo sean y califica así su actitud

El psicólogo Dany Blazquez ha publicado un vídeo analizando las "disculpas" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la victoria del equipo en la final del Mundial.

"Te voy a explicar por qué las disculpas de Rubiales por haber besado a una jugadora de la selección española no solo no son unas disculpas, sino que se parecen más al discurso de un auténtico narcisista", empieza diciendo.

Primero señala que no es que haya "ocurrido" algo entre una jugadora y él, sino que la realidad es que lo que hay es "un beso sin consentimiento", por lo que hay que hablar de "lo que ha hecho".

Asimismo, sostiene que "cuando alguien se disculpa, lo que tiene que hacer es reconocer el error, y aquí lo que está haciendo es lo contrario, porque dice que para él es muy normal lo que ha pasado".

El problema de esto es que "le resta gravedad a lo sucedido". Además, "desvía la responsabilidad de su acto hacia las personas a las que les ha afectado o a las que han puesto el grito en el cielo por lo que ha ocurrido".

También le califica de "súpermalipulador por estar desligándose, literalmente, de la responsabilidad de sus actos poniendo el foco en los demás". De esta forma, Rubiales manifiesta que "el problema no ha sido su comportamiento, sino que la gente se lo ha tomado de manera exagerada".

Es por eso que asegura que "es muy evidente que las disculpas no son en ningún caso genuinas", de manera que el vídeo podría haber nacido de "presiones de gente con más poder que él y le han llamado la atención de algún modo".

"Ha elegido la peor manera para disculparse", opina, y así continua, tirando de ironía, con su reproche al presidente de la RFEF: "¿Lo que has aprendido es que en público no puedes tener esos comportamientos, pero en el vestuario sí?".

"No puedes besarla porque ella no quiere y punto", asevera. En relación con la intervención, dice que hay una parte bastante "perversa porque lo que está queriendo decir es que él no ha hecho algo malo, sino que son tus ojos los que le están juzgando".

"Tu beso es el que está enturbiando la victoria de la selección española, no lo que opinemos los demás sobre lo que, por cierto, es un abuso sexual", declara el psicólogo de manera tajante.

Por todo ello, el experto afirma que "es un discurso propio de un auténtico narcisista, porque está desviando la responsabilidad de sus actos, responsabilizando al resto y victimizándose por la repercusión mediática".

Finalmente, concluye con que la actitud de Rubiales forma parte de "un problema estructural de machismo, de no saber estar y de no saber comportarse" y reitera que "no es un pico entre amigos".