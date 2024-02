Un soldado explica la manera de ganar 168.000 euros en el Ejército sin tener que ir a trabajar

Un militar del Ejército de Tierra ha explicado en redes sociales qué pasa con los soldados cuando cumplen 45 años y no tienen edad para seguir en activo.

“Cuando uno entra en el ejército en la escala de tropa, como soldado firma unos compomisos hasta los 45 años. El día que cumples 45 años finalizan esos compromisos. Ahí tienes la opción de hacerte reservista de especial disponibilidad”, explica citando a la ley 8/2006 que recoge esta cuestión.

“Significa que tu condición de militar está en suspenso, pero te pueden activar en cualquier momento siempre y cuando el Gobierno haya decretado estado de crisis. Tú por ser reservista de especial disponibilidad vas a recibir 700 euros en doce meses durante doce años, hasta los 65. Eso hace un total de 168.000 euros por no venir a trabajar. Este dinero lo vas a recibir sí o sí por no venir a trabajar”, explica el cabo.

“Además, vas a tener el 100% del tiempo libre y dos años de paro. Durante este tiempo puedo ser autónomo, trabajar por cuenta ajena, irme a trabajar a Mercadona o a Leroy Merlin, trabajar de lo que yo quiera siempre y cuando no formes parte de la administración pública o seas cargo público”, matiza al respecto.

Una cuantía que puede aumentar mucho más si la persona se hace militar de carrera antes de los 45 años. “Es muy viable hacerte militar de carrera. De los 45 años a los 58 que pasas a la reserva tú recibes 234.000 euros aproximadamente”, explicaba insistiendo en que los primeros reciben ese dinero con tiempo libre para dedicarlo a otras actividades empresariales mientras que él, que se ha hecho militar de carrera, no.

No obstante, esos 700 euros no cotizan para la jubilación. “Si te interesa ganar dinero la primera opción es mejor. Si te interesa ganar calidad de vida porque me jubilo antes, prefiero quedarme como militar de carrera”, expone.