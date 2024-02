Un venezolano explica lo que le ha ocurrido en el Metro de Madrid, porque ha sido muy "incómodo"

El usuario de TikTok @carlossdavila08 ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido en el Metro de Madrid con cuatro personas de origen venezolano, como él, porque es incomprensible.

"Me monto en el Metro y veo que una persona me está mirando demasiado feo, de arriba abajo. Observo que su bolso tiene una bandera de Venezuela, como las otras tres personas con la que estaba", ha empezado diciendo.

Siendo él también venezolano, no entendía por qué le miraban tan mal: "No puedes mirar a una persona como si fuera un miserable. No se debe hacer. Se lo comento a mi novia y noto que las cuatro personas me siguen mirando fijamente".

De hecho, ha calificado el momento de "extremadamente incómodo, porque sentía su (mala) energía". Por todo ello, ha reprochado que le hicieron pasar un "pésimo rato".

Y esto le han explicado, después, varios conocidos: "Me han dicho que no me relacione con venezolanos porque aquí en España, algunos, se creen más españoles que los españoles y a los que están recién llegados los ven como si fueran unos miserables. Creo que me pasó eso".

Para terminar, ha señalado que esta actitud "no es necesaria", y ha insistido en que ve incomprensible que, sobre todo "entre venezolanos", se "pisen" unos a otros.