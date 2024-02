Una española enseña lo que ha visto en un aeropuerto de Chipre: para su desgracia, no ha funcionado

La usuaria de TikTok Patri, conocida en esta red social como @lapatuquillas, ha viajado a la ciudad chipriota de Lárnaca, la tercera más grande del país mediterráneo, y ha hecho un vídeo para enseñar lo que hay en el aeropuerto de este municipio.

"Estamos en el aeropuerto de Lárnaca y hemos encontrado un robot que te sirve las chuches", comienza diciendo, enseñando una especie de pecera en el que hay un robot con brazos dentro, unos vasos para colocar las chuches que se encuentran colocadas en recipientes distintos.

El funcionamiento es muy fácil. Se pide la cantidad y el tipo de dulce que se quiere comprar en una máquina que hace que funcione el robot. A partir de ahí, este con su brazo mecánico coge un vaso y lo lleva a la opción seleccionada.

Sin embargo, a ellas le ha ido mal y el vaso se le ha caído y no ha podido coger las chuches. Incluso las jóvenes españolas se lo han puesto en la mano para que lo tuviera... pero ni aun con esas ha podido.

"No funciona. La única ilusión que tenía en el día era ver al robot echar las chuches y no lo he conseguido", aseguran, antes de terminar el vídeo.