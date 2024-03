Una alemana dice que no se acostumbra a la forma de saludar que hay en España: "Es rara"

La usuaria de TikTok @anika_wang es una alemana que lleva seis años viviendo en España y que va publicando en su perfil de esta red social todo lo que le va sucediendo en nuestro país, así como mostrando las diferencias culturas que se va encontrando día a día.

En las últimas horas ha reflexionado sobre la forma que hay de saludar en España y lo ha comparado con lo que ocurre en Alemania. "Llevo seis años viviendo aquí y no me acostumbro a que aquí cuando se le saluda se le dice 'hola, guapa, ¿cómo estás?', ',hola preciosa', etc", cuenta.

"Para mí es algo muy raro que no sé directamente ni responder. Es raro llamar guapa a todo el mundo porque no parece real ni sincero, es falso. Creo que no lo hacen con ninguna intención y solo son costumbres, pero es muy raro", asegura.

La joven finalmente acaba relatando que ella reacciona diciendo hola sin acompañarlo de ningún calificativo. "Parece que soy más fría, que igual sí que lo soy porque soy alemana, pero es raro", afirma.

"En Alemania si tú lo dices suena raro, no se dice para saludar. Si le quieres decir que se ve guapa, le dices que se ve bien hoy", remata la creadora de contenido.