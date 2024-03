Una argentina alucina cuando le llega la factura de la luz en España: "¿Cómo se ahorra luz aquí?"

La argentina conocida en TikTok como @agos.valiente ha publicado un vídeo completamente alucinada porque, después de un mes, le ha llegado la primera factura de la luz, rompiéndole los esquemas y toda la organización de gastos que ha planificado.

"Me acaba de llegar la factura de la luz, yo tenía un 'excel' con los gastos aproximados mensuales, calculaba 50 o 60 euros... ¡Me vinieron 148 euros!", ha expresado alucinada.

Ha pedido ayuda a sus seguidores, puesto que no entiende bien si se debe pagar por trimestres o cada mes. "Pone que son 32 días, me fundí entera", ha expresado.

Luego ha recordado que solo tiene dos fogones eléctricos, una lámpara que "no enciendo todas las noches". "La televisión solo la prendemos por la noche, no usamos aire acondicionado, usamos el microondas muy poco...", ha empezado a enumerar, intentando averiguar por qué le ha llegado esa cantidad.

"No entiendo si todos los meses voy a pagar 150 euros de luz o qué, no sé si me conviene comprarme un calentador de agua para ahorrar...", ha terminado acotando en el vídeo, que cuenta con más de 5.000 'me gusta'.