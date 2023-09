Una argentina escucha esta expresión en España y tiene que buscarla en Google para entenderla

La usuaria de TikTok @agosmenendez, una argentina que vive en España, ha señalado varias expresiones que jamás había escuchado hasta llegar a este país y que le costó un tiempo entender.

"Expresiones que cuando llegué a España tenía que buscar en Google, literalmente, porque no sabía lo que eran", empieza antes de apuntar la primera: "Ponerse morados".

"Yo me enteré hace poco que es cuando comes mucho y estás muy lleno. No entiendo mucho el sentido", admite. Y otra expresión que le era extraña: "Liarse".

"Liarse para mí era algo negativo, como una pelea, cuando te peleas con alguien pero no, al final es como tener algo con alguien", explica. También le tenía un poco desorientada la expresión "Nos vamos a comer los mocos".

"Me lo decían en el trabajo. Claro, como que no iba a haber gente, o faena, que faena es otra palabra que me sorprendió. No íbamos a tener nada para hacer, el aburrimiento, básicamente", reconoce.

Entre los comentarios, un usuario explica el porqué de "ponerse morado": "Ponerte morado cuando bebes o comes mucho: porque es como que sientes que no puedes ni respirar (y te pones morado)".