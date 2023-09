Úrsula Corberó cuenta lo que le "encanta" hacer en los restaurantes: Ibai dice que él jamás

La actriz Úrsula Corberó, que estos días estrena la serie El cuerpo en llamas en Netflix, ha protagonizado un divertido momento durante un encuentro con Ibai Llanos.

Ha sucedido a raíz de un comentario que ha hecho él: "Yo lo que nunca he hecho en mi vida es no pagar en un restaurante". La actriz se le ha quedado mirando durante unos segundos hasta que ha empezado a reírse y ha admitido: "Me gustaría decir lo mismo".

"Pero se han ofrecido a invitarte", ha dicho Corberó. "Claro, pero a mí eso sí que me sabe muy mal", ha asegurado él, mientras la actriz reconocía: "Pues a mí me encanta. Fatal, no? Lo hago fatal".

Luego, en tono de broma, Llanos ha indicado: "¿Qué eres? ¿De Mollerusa del mar? Eres catalana, ¿no?". Y ella, en catalán, ha confirmado eso pero ha subrayado que es "muy generosa".

"Ya, pero si te invitan....", ha dejado caer él. "Yo lo hago porque siento que las personas que me invitan lo hacen de corazón y digo pues muchas gracias, lo aprecio un montón". Y ha matizado: "Yo donde pago siempre es en el teatro, por ejemplo. Es verdad que algunos amigos se han empeñado en invitarme".