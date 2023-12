Una argentina flipa por lo que pasa en España al pagar en efectivo

La usuaria argentina de TikTok @Mia_wein ha manifestado a sus seguidores un "choque cultural" que le pasa "a veces" viviendo en España y de lo que se ha desacostumbrado de Argentina.

"El tema es que pagando en efectivo no es más barato", ha explicado en el vídeo, que cuenta ya con 128.000 visualizaciones y 13.400 me gusta.

"Me quiero comprar unas zapatillas, salen a 100 euros y digo, bueno, si lo pago en efectivo capaz es más varato, ¿no? Les da igual si pagas en efectivo porque aquí (en España) solamente se usa el débito", ha expresado la argentina, añadiendo que no existe "pagar en cuotas", es decir, que si te quieres comprar en cuotas una "remera, no hay chanche, y me choca".

Además, ha añadido que en Barcelona no se deja propina, con lo que ha afirmado que está de acuerdo: "En Argentina me molestaba tener que pagar un 10% de todo lo que estoy comiendo solamente porque alguien haga su trabajo".

Para aclarar esta última frase, ha matizado: "Si una persona se merecía la propina, si te trataba de una forma que te den ganas de decir tipo... 'yo te voy a dar propina', te la doy...".