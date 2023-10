Una canadiense enumera los tres alimentos que come mucho en España

La canadiense Danee (@danee_with_destiny), que se encuentra viviendo en España, ha querido enumerar tres alimentos que come habitualmente en nuestro país pero que rara vez los había comido en su lugar de origen.

El primero son las aceitunas con anchoas: "Suena extraño pero está sabroso y delicioso. Es bastante omnipresente aquí, pero sigo diciendo que es la mejor forma de comer aceitunas verdes".

Otro alimento que quiere mencionar es el queso de leche de oveja. "Es muy típico aquí", subraya, indicando que en Canadá no lo compraría nunca porque siempre toman queso de vaca.

"Aquí nunca como queso de leche de vaca, siempre queso de oveja y este tiene algunos puntos negros porque es queso trufado, no normal", añade.

Por último, la canadiense enseña un frasco de espárragos blancos: "Son muy típicos aquí, pero es difícil de encontrar en Canadá, donde es más caro por la forma en la que se cosechan".

Danee comenta que siempre que pide una ensalada mixta le acaba llegando una con espárragos blancos. "Es bastante típico", insiste. "Seré honesta, no me disgusta el sabor pero no es algo que comería en casa, pero se come con bastante regularidad", concluye.