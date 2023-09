"Los españoles son unos hipócritas"

El diario británico The Sun se ha quejado con España después de que se cancelaran después de 14 años la exhibición de acrobacias aéreas de la Red Arrows (Flechas Rojas), que pertenecen a la Royal Air Force (RAF).

El secretario de Defensa británico, Grant Shapps, se ha quejado en el tabloide de la actitud del Gobierno español, que canceló las maniobras por considerarlos una "provocación" debido a que España no conoce ningún espacio aéreo en Gibraltar, según contó el medio local EuropaSur.

Viendo esta decisión, Shapps decidió cancelar otro espectáculo en Menorca cuando los pilotos directamente casi se estaban preparando para despegar.

Una fuente de Defensa consultada por The Sun afirma que el gobierno español es "totalmente hipócrita" porque cuentan que sí que pretendían que actuaran en Menorca para impulsar la economía de la isla balear pero no querían en Gibraltar. "No pueden querer vender su paella y comérsela", comenta esta persona.

Otra fuente, recogida por el mismo medio, incluso llega a decir que os españoles estaban siendo "capullos" por la cancelación del espectáculo en Gibraltar.