Una chica pierde su cartera en un taxi, alguien se la encuentra y pasa lo inesperado

La usuaria de Twitter @violenoet ha contado la vez que dejó olvidada su cartera en un taxi con "1.000 dólares", perdiendo así "el sueldo de varios meses".

En España, esa cantidad equivale, en la actualidad, a unos 944.60 euros aproximadamente, aunque hace tiempo, cuando ocurrió, este dato era muy distinto.

"Perdí mi billetera en un taxi. Con 1000 USD que acababa de cobrar de un laburo. A los pocos días, me llama un chico que la encontró", ha empezado explicando la tuitera.

Sin embargo, el dinero no estaba dentro: "Le agradecí mucho y le conté, triste, que estaba mi sueldo de varios meses ahí. Nos despedimos".

Pero hubo un giro de guion: "A la semana me llama una chica: la novia del que encontró la billetera. Me cuenta que se quebró y le contó que había decidido quedarse con el dinero, pero que no podía más de la culpa".

Al joven le daba vergüenza "dar la cara", por eso fue su pareja quien contactó con ella. "Nos juntamos en un bar los tres, me devolvieron toda la plata y me pidieron disculpas", ha añadido a continuación.

Y así ha opinado la internauta de lo sucedido: "Yo no necesitaba disculpas. No hay nada más difícil que hacer lo correcto y dar la cara después de una cagada. Gente de bien".

Por todo ello, ha asegurado, para terminar de relatar la historia, que todavía los recuerda: "Ahora me digo que nunca es tarde para reparar algo que rompimos".