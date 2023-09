Pide jamón serrano en un restaurante español en Tokio, le cobran 10€ y ay madre lo que le ponen

La gastronomía en España es casi una religión y salir más allá de las fronteras tiene sus riesgos culinarios. Para tratar de amortiguar esa sensación de desamparo que causa tener la comida típica lejos, en muchos países han abierto restaurantes españoles. Pero no siempre acaban de convencer.

El usuario de TikTok @megamax se ha ido a uno de estos locales situado en Tokio, la capital de Japón, y no ha salido muy satisfecho de su experiencia.

"Nadie habla español, así que empezamos bastante mal", dice antes de mostrar el jamón serrano que le han puesto y por el que le han cobrado diez euros: "Tiene un color de mierda, la verdad. Gente, esto es jamón de mierda. Ni el jamón del Mercadona es tan malo".

Y sigue: "Acaban de llegar las tapas. Nos han cobrado otros 10 euros aproximadamente y yo no sé qué es esto. Esto no es español, aparte de que es muy poco. Lo más caro que hay es el salmón y hay un trocito enano".

Luego observa que, a pesar de ser un restaurante español, no hay pan. Y prueba el único pan que ve: el de una tostada. El veredicto es demoledor: "El pan no es de hoy". También pide tortilla, pero la experiencia no mejora: "Supuestamente esto es un tortilla. Esto es una mierda eh de verdad es una mierda".

Lo único que le gusta llega justo al final: "Está bastante buena. Se ha salvado el restaurante y no es paella eh es arroz con marisco". ¿El coste total de todo lo que pidieron? 37.20 euros.