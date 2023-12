Dice alto y claro uno de los problemas que ve de los restaurantes españoles en el extranjero

El español y creador de contenido Carlos Cruz, un joven que acostumbra a publicar vídeos de sus viajes por todo el mundo, ha hecho una reflexión muy difundida sobre una cosa que le llama la atención y que es común a muchos países.

"Estoy ahora mismo en Tailandia y cuanto más viajo más me doy cuenta del problema que tenemos los españoles en el extranjero. Y con este ejemplo vais a entenderlo muy fácil", comienza diciendo.

Entonces expone el problema: "En todos sitios, en Noruega, en Tailandia, en Dubái o en Australia, hay un montón de restaurantes italianos, de comida china, de comida japonesa, etc, pero los españoles que tenemos bajo mi punto de vista la mejor gastronomía del mundo no hay ni uno", afirma.

Comenta que le pones unos huevos rotos con jamón o una tortilla de patata de las buenas a un extranjero y lo va a flipar.

"Cuando me he encontrado un español ha sido porque he buscado por Google Maps por la curiosidad, pero no tenemos esa marca de los restaurantes italianos o japoneses, que hay en todos lados", remata.