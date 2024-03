Una colombiana cuenta cómo fue tratar con catalanes en Barcelona: habla incluso de "choque cultural"

La tiktoker colombiana @la.del.pelo ha contado en un vídeo en la red social china el choque cultural que sufrió al ir de viaje a Barcelona. Ha empezado contando que ella tenía la percepción de que los franceses "eran los más groseros" y "lejanos" hasta que fue de viaje a Cataluña.

Ha explicado que estuvo dos meses viviendo en Francia y que ahí cambió su percepción: "Son difíciles, son más cerrados, más serios, pero no como los catalanes". La tiktoker ha querido dejar claro que no lo dice de forma negativa pero que sufrió "un choque cultural" en Barcelona.

Primero ha contado que los colombianos se tratan como si todos fueran amigos, todo el mundo se ayuda y la gente es, por lo general, amable y dicharachera. Algo radicalmente opuesto a lo que ha vivido en Cataluña.

Ha señalado que le gustó mucho el idioma catalán "pero son muy serios": "No siento que expresaran sus emociones. Montaba en el ascensor y saludaba y nadie me respondía. Lo peor es que me malinterpretaron varias veces porque se pensaban que estaba coqueteando así que me tocó parar de saludar".

También ha querido dejar claro que no está generalizando "porque había personas que sí eran amables conmigo": "Ellos se sienten superiores". Ha dicho que también son muy individualistas y que, al contrario que los colombianos, "se ponen siempre primero".