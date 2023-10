Una colombiana se da cuenta de algo del calzado de los españoles y se lía tanto que luego aclara

Una usuaria de TikTok, colombiana que vive en España, se ha visto envuelta en una polémica en esa red social después de señalar algo de los zapatos de los españoles que le ha sorprendido.

En un vídeo simplemente ha grabado el calzado de una pareja junto al mensaje: "¿Y cómo vas en España? Pues... todavía no me ha adaptado a su cultura".

Aunque muchos no entendían a qué se refería, algunos sí lo captaron: quería decir que los españoles, por lo general, no prestan demasiada atención a si llevan los zapatos sucios o no.

La usuaria ha recibido tal cantidad de reacciones, algunas de ellas muy ofensivas, que ha tenido que publicar un texto aclarando el asunto.

"Es solo humor. No entiendo por qué se lo toman personal al punto de estigmatizar todo un país y funar a alguien que ni conocen hasta tildarlo de trabajador sexual por el simple hecho de opinar de que en España se anda con los zapatos más sucios que en Colombia", ha escrito.

La usuaria ha subrayado que "eso no lo hace ni mejor ni peor país, es simplemente formas diferentes de pensar": "En Colombia es muy típico desde el colegio, ya que usamos el uniforme y este debía tener los tennis impecables, los tennis blancos y los de lustra que diariamente con una balletilla sacábamos brillo".

"Es algo que nos ha quedado enseñados desde pequeños y que ya es parte de cómo somos (las madres colombianas están muy obsesionadas con la limpieza) que no significa aparentar ni vivir de lo que digan"; ha insistido antes de señalar que es algo a lo que están acostumbrados porque se les inculcó de pequeños.

"Que ojalá eso nos diera más valores como sociedad. ¡¡Pues claro que sí!!! Todo el mundo los carece, ¿pero nos hace mejores personas llevar los tennis sin limpiar? ¿O con más valores? Pues tampoco. Una cosa no tiene que ver una cosa con la otra, simplemente es un hecho, de que todos tenemos costumbres diferentes y por donde vamos aprender y conocemos culturas diferentes", ha finalizado.