Una colombiana viene a estudiar a Europa y alucina con lo que ve a las 17.00

La usuaria colombiana de TikTok @polvodestrellas ha venido a estudiar a Europa y, si algo tiene muy claro, es que se ha encontrado con un frío como ningún otro.

"Yo he venido en invierno porque no soporto el calor, yo amo el frío, pero definitivamente este frío no", ha afirmado en el vídeo, que acumula hasta ahora 50.800 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El frío se le ha hecho más insoportable porque allí "no existe el agua de panela", que es un dulce típico de algunos países del continente americano y asiático. También ha tirado de ironía y ha afirmado que la gente en Europa solo soporta el invierno porque se mantiene "borracha"

Lo que le ha sorprendido bastante es que, justo cuando ha grabado el vídeo, eran las 17:00 horas y no había sol. "Aquí el sol en invierno es una construcción social, después de noviembre me toca imaginarlo", ha afirmado, ironizando con que volverá a Bogotá con "deficiencia de vitamina D".

"En esta oscuridad la peor parte es cuando vas a dormir porque llegas a tu casa y apena son las 17:15 horas, pierdes la noción del tiempo", ha concluido. Ha habido mucha diversidad en los comentarios, pero sin duda uno de los más destacados ha sido el de Nicolás González: "Esto es, literalmente, todos los del 'team frío' cuando conocen el frío de verdad'"