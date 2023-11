Una cubana prueba por primera vez los polvorones españoles y dicta esta rotunda sentencia

La usuaria de TikTok @lioconlia, cubana que vive en España, ha compartido de una forma muy expresiva lo que ha sentido al comer por primera vez un polvorón de este país.

"Esos dulces que son tan típicos de Navidad pero que allá se comen durante todo el año. Y, claro, yo había comido polvorones. Pero ahora que he probado los de aquí me doy cuenta de que no es así. Lo que había comido en Cuba no tiene absolutamente nada que ver con lo que he probado aquí", empieza reconociendo.

"Estos se deshacen solamente al meterlos en la boca. De hecho, hay hasta que manipularlos con cuidado porque se te pueden deshacer en las propias manos. Mientras que los de allá... parecen como una galleta", prosigue.

Y luego exclama: "¡Y pensar que me encantaban! Eso sí, los de aquí son un poco más pequeños. Y otra cosa, el envoltorio decía mantecados, no polvorones. ¿Me pueden explicar cuál es la diferencia? En Cuba se le llamaba de cualquiera de las dos maneras", plantea.

Los españoles han salido a aclarar la cuestión con rapidez: "El mantecado se elabora con manteca de cerdo y los polvorones son de hojaldre y se espolvorea con azúcar glasé".

Y otro apunta: "El mantecado lleva huevo o claras de huevo y el polvorón, no. El polvorón lleva un toque a limón que lo hace más suave, mientras que el mantecado no".