Una ecuatoriana que vive en España se indigna por lo que pasa en las farmacias: aquí es muy habitual

La creadora de contenido ecuatoriana Estefanía Intriago ha publicado un vídeo en TikTok (@estefaniaintriago24) en el que cuenta un gran choque cultural que ha tenido desde que llegó a España a vivir.

"Yo no entiendo y no entenderé por qué no me pueden vender una pastilla sin receta médica", ha explicado directamente al inicio del vídeo, que cuenta con más de 100.000 reproducciones y 4.600 'me gusta'.

Según ha contado, por lo general, en Latinoamérica es "lo más normal del mundo". "Pedí diclofenaco, para desinflamar mis piernas porque me duelen bastante, y me dijeron que no", ha expresado, aclarando que se tarda mucho en acudir a la clínica.

"Nunca hay citas", se ha quejado, añadiendo que tuvo que ir a urgencias quejándose de un dolor insoportables para que la atendieran y le recetaran las pastillas: "Me dieron algo que no sé qué es".

"Es un choque cultural que me sigue sorprendiendo después de cuatro años viviendo en España", ha expresado.