Una española destaca la curiosa forma en la que pronuncian la "ñ" en Argentina

La creadora de contenido @martaregistrada ha explicado a sus seguidores cinco curiosidades del español de Argentina que le han llamado la atención y que ha considerado que hay mucho más allá del estereotipo que hay sobre él. "Hay mucho más del 'che boludo'", ha dicho.

"La primera es la pronunciación de la 'ñ', en la que añaden siempre una 'i' como 'Españia', 'bañio', 'cumpleañios'", ha explicado en el vídeo que ha acumulado 308.000 visualizaciones y casi 30.000 me gusta.

"Además, para ellos la palabra 'primer', 'primero' o 'primera' no se conjuga", ha continuado, ejemplificando que los argentinos pronuncian frases como "Mi primer cana", "¿Quién es la primer persona en la fila?".

El tercer punto que le ha llamado la atención es el orden de las frases. "Ellos dicen 'Con mis amigos estoy buscando una casa', que en España vendría a ser 'Estoy buscando una casa con mis amigos'", ha explicado, aclarando que para ella "está muy bien" porque así ya te aclara de primeras con quién estás haciendo algo.

"También está su uso del condicional, ellos en lugar de decir '¿Qué quieres decir con eso?' dicen 'Y esto, ¿qué significaría?', '¿Qué querrías decir con eso?', ha dicho. La última de las curiosidades que le han llamado la atención, y que para Marta es un poco más difícil de entender es que alteran el orden de las palabras: "Para decir puerta, dicen 'tapuer', ¿por qué? No lo sé, pero lo hacen". Además, hacen "juegos de palabras con las palabras". "Te dicen "Tengo que ir a la compra porque no tengo naranja en la nevera" refiriéndose a que no tienen nada de fruta", ha finalizado.