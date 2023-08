Una española destaca el choque cultural que hay en Argentina: habla de cuatro aspectos concretos

La usuaria de TikTok @gigi.blux, una española que vive en Argentina, ha destacado en un vídeo cuatro aspectos que ve en su día a día y que "son muy raros para los españoles". Su vídeo publicado en la red social se ha hecho viral.

La primera es el hecho de que en Argentina en el sur es donde hace frío, mientras que en el norte hace calor. Se quedó perpleja cuando se lo dijeron.

"Otra es que celebréis la Navidad con calor y en mangas corta. Para nosotros la Navidad es la nieve, el villancico, vosotros cantáis villancicos en manga corta. ¡Que choqué cultural más grande!", sentencia.

También comenta el nombre con el que se refieren al pollo empanado: "Cuando yo me enteré de cómo le llamáis al pollo empanado... A mí me decían vamos a hacer milanesa y me acababan haciendo pollo empana. Es raro para nosotros llamar milanesa al pollo empanado".

Por último señala que los que ponen los títulos "raros" a las películas son los argentinos y no los españoles. "Me quedé en shock cuando veía que la gente se reía de los títulos que ponemos en España, que son maravillosos", concluye.