Este es el pueblo en el que puedes comprar casas por 1 euro

La creadora de contenido Yasmina Rakib (@yasminarakibrequena) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado el pueblo en el que ha asegurado que ha podido comprarse una casa por tan sólo un euro.

¿Pero dónde está este insólito lugar? Pues se trata del pueblo italiano de Mussomeli, en la provincia de Caltanissetta, localizada en el interior de la isla de Sicilia.

Según ha explicado la tiktoker, este pueblo ha decidido vender sus casas del casco antiguo a este simbólico precio para así intentar evitar que la zona histórica se eche a perder y que los hogares de las familias que se han mudado a la zona nueva del pueblo se acaben derribando.

"Me compré una casa por un euro y la gente dice que me la compré en un sitio perdido de la mano de Dios, y que aquí no hay nada, así que os enseño el pueblo que vende casas por un euro", ha manifestado la creadora de contenido, antes de proceder a enseñar la zona.

En el vídeo se pueden ver distintos comercios y servicios que ofrece el pueblo, como un instituto, tres gasolineras, varios restaurantes y cafeterías, una oficina de correos, tres bancos, un hotel, una guardería, una inmobiliaria, una autoescuela, diferentes tiendas y hasta tres supermercados, entre ellos un Carrefour y un Lidl.

Y no es para menos, ya que según ha contado la tiktoker, Mussomeli es un pueblo que cuenta actualmente con unos 11.000 habitantes, por lo que es lógico que cuente con vida, servicios, comercios y, en definitiva, actividad.

"No puedo grabar el pueblo entero, pero creo que ha quedado claro que es un lugar en el que hay actividad y servicios, y no un sitio en el que no van por ahí ni a volar los pájaros", ha concluido Rakib.