Una española que vive en la frontera entre Alemania, Suiza y Francia cuenta cómo compra en el súper

La usuaria de TikTok @honolalab, española que vive en Suiza, pero a escasa distancia de la frontera de ese país con Alemania y con Francia, ha explicado cómo se organiza para hacer la compra entre los tres países.

"Mucha gente cuando digo que voy a hacer alguna compra fuera del país se piensa que voy a estar conduciendo dos horas para ahorrarme tres horas. Pero no es el caso porque yo Francia lo tengo al final de mi calle y Alemania al otro lado", empieza diciendo.

"Siempre que necesito algo que no encuentro en este país o que en otro país lo voy a tener mejor o más barato cruzo la frontera, que es lo que voy a hacer hoy, que es sábado y necesito productos de limpieza porque los de Suiza no me gustan", señala.

"Vivo en Suiza y cruzo la frontera para comprar algunas cosas, pero la gente que vive en Alemania y en Francia también la cruzan", explica antes de apuntar que algunos de ellos van a Suiza porque trabajan allí.

"En Francia han abierto un Primark y en Suiza no hay. Algunas veces voy a las pastelerías porque allí es su especialidad. ¿Para qué vienen los de Alemania y Francia a Suiza? Pues imagino que para ir a los Alpes a esquiar, a hacer senderismo o bañarse en el río. A comprar cosas lo dudo teniendo allí mejores precios", apunta.

"Es lo guay de vivir entre tres países: puedes vivir en uno, trabajar en otro, hacer la compra en otro, poner gasolina en otro. Me preguntan: ¿Por qué no vives en Francia en vez de en Suiza? Porque en Francia los impuestos son mucho más altos, los precios más bajos, podría tener un piso como este a lo mejor a mitad de precio, pero los impuestos son más altos y hay que ponerlo en una balanza", aclara.