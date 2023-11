Vuelve a España desde Irlanda y muestra cuál es "el verdadero lujo de ser español": hay sorpresa

El usuario de TikTok @carloscruzrzz, un español que vive en Irlanda, ha destacado lo que más le gusta de España justo al volver de visita a su casa. Y salta la sorpresa: no se trata de la comida, ni de la familia ni tampoco del idioma.

"Estoy llegando a mi casa de España. Tengo unas ganas de hacer esto que no os lo podéis ni imaginar", dice antes de enseñar cómo baja las persianas, un objeto que define como "el verdadero lujo de ser español".

Entre las reacciones, muchos usuarios apoyan la publicación. Por ejemplo, una persona dice: "No entiendo que en otras culturas no usen persianas, cada vez que viajó me pasa😂".

Otro apunta: "😂😂😂 Es verdad , nos pasa a todos". Y otro más: Jajajajana yo puse cortinas negras súper tupidas 😂😂😂 pero nada como una buena persiana".

Los españoles llevan muy a gala tener persianas en España y la muestra se vio hace unas semanas, cuando una usuaria de TikTok afirmó que los alemanes "duermen en otro nivel" gracias a que tienen estos objetos en casa.

Precisamente los españoles presumen de tener ese sistema en todos sus pisos, algo de lo que carecen en otros países y que se echa mucho de menos cuando se viaja al extranjero.

Por eso, el usuario de X @PicturesFoIder se hizo eco de ese vídeo junto al mensaje: "Como español nunca había sentido lo que es la apropiación cultural hasta que vi este tuit".