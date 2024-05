Isabel Coixet responde de 10 a quien dice que si pides un café en catalán en Barcelona no entienden

La directora de cine Isabel Coixet ha respondido de forma memorable a quienes, como el periodista Enric Juliana, aseguran: "La gente se enfada en el Paseo de Gracia porque piden un café en catalán y no les entienden".

En una entrevista en El Español, Coixet es categórica: "Me parece alucinante. Además, 'café' se dice igual en catalán. La gente tiene mucho tiempo libre… Hombre, vas por el Paseo de Gracia y oyes chino, ruso… Todo está lleno de turistas".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Yo evito el Paseo de Gracia por eso. Pero vivo en el barrio de Gracia. Y en el barrio todos hablamos catalán", asegura.

Y dice más: "Si piden un café y no les entienden, igual es que hablan muy bajito. O quizá es que van a Starbucks, que tienen el 'latte', el 'frappé', los distintos tamaños… Y ahí no hay quien se entienda. También me prohíbo ir a Starbucks".

Respecto a esto último, se explaya: "¿Cómo es posible que en Cartagena de Indias, la cuna del café, haya un Starbucks? Uno tiene que ir por la vida sorteando las cosas que no le gustan. Ya que no les podemos poner dinamita, esquivémoslas".