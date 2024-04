Una española explica sorprendida por qué en Finlandia le han rechazado esta foto para el DNI

La usuaria @teacherstudio, española que vive en España, ha compartido lo que le ha pasado al ir a hacerse el DNI en ese país y que, aunque le ha sorprendido, lo cierto es que ocurre también en otros lugares.

"¿Sabías que en el DNI finés no puedes poner una foto sonriendo con dientes? Esta es la foto que yo quería poner, una foto tipo DNI que por fin me gusta", dice mostrando una foto suya en la que sal sonriendo y mostrando los dientes.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"La semana pasada vine a la Policía a hacerme mi DNI finés y hoy me ha llegado un mensaje de que ya lo tienen, así que vamos a ver cómo es", dice antes de enseñarlo.

"Menos mal que se me ocurrió coger diferentes fotos desde España por lo que pudiera pasar y al final las he necesitado. Aquí puedes ver mis dos DNI españoles anteriores, donde salgo sonriendo y nunca me han dicho nada", apunta.

Pero lo cierto es que realmente se recomienda no salir sonriendo en las fotos de DNI y países como Reino Unido o Francia lo tienen directamente prohibido.

¿La razón? La explicó el Ministerio del Interior británico a la BBC: "Cuando la boca está abierta puede dificultar el funcionamiento eficaz de la tecnología de reconocimiento facial".