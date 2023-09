Una española pregunta a unos niños en Finlandia cómo dicen "por favor" y la respuesta da para pensar

La usuaria de TikTok @anaaconrado, una española que se ha ido recientemente a vivir en Finlandia, ha explicado una cosa de aquel país que le ha llamado poderosamente la atención: asegura que en ese idioma no existe la palabra "por favor".

"El otro día estaba hablando con unos niños en el patio y me estaban enseñando a decir palabras en finés. Les pregunté que cómo se decía 'por favor'. Se quedaron pensando y no supieron decirme cómo se decía. Me dijeron: 'No tenemos esta palabra", relata.

La usuaria señala que le pareció un poco extraño, así que hizo la misma pregunta a otros niños, pero todos le respondían exactamente lo mismo.

"Luego lo hablé con adultos y me dijeron que ellos no tenían esa palabra y que no tenían. Entonces les pregunté cómo hacen para pedir algo por favor y me dijeron que lo que tienen que hacer es pedirlo como de manera educada tipo: ¿podrías dejarme esto?", señala.

Y algo más: "Y que si tienen que llegar a usarla a lo mejor dicen la palabra 'please', en inglés".