Una española relata cómo ligan los chicos en Estados Unidos: "Aquí se pasan el juego"

La usuaria de Tik Tok Rebeca Blanes ha contado en un vídeo publicado en su red social sobre cómo ligan los chicos en Estados Unidos. Para ello y como vive en el país norteamericano ha contado su experiencia y lo que puede ver a diario en su entorno.

"Aquí se pasan el juego", empieza. La joven indica que todos conocen la táctica española de primero tantear el terreno por Instagram: "Ver si tiene novio, si no tiene, si te gusta, si no te gusta... primero se tantea".

Según su relato, eso en Estados Unidos no ocurre. "Esa primera fase está descartada. Ellos, si tú les pareces guapa, se van a presentar. No sé qué y hola, soy Pepito, me pareces guapísima", indica.

"¿Puedo sacarte por ahí, puedo tener un cita contigo o estás libre este día?", cuenta que van a decir. "Da igual que no los conozcas, da igual. Para ellos es como supernormal, que sin conocerlos de nada te inviten a salir por ahí", añade.

Blanes comenta que "el factor de no te conozco y a lo mejor eres un psicópata no lo tienen presente", antes de destacar que cuidado como les digas que no porque se ofenden, ya que se sienten los más guapos del mundo y no hay ningún motivo para rechazarlos.

"Y ya cuando les dice, tengo novio, entonces dicen, 'ah, vale, es porque tienes novio'", finaliza la joven española.