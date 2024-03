El mayor shock de una americana en España: lo llama "PDA" y es tremendamente habitual aquí

La usuaria de TikTok @katieboggs_, americana que vive en España, ha compartido lo que ella denomina uno de los mayores choques culturales desde que se ha cambiado de país.

Se refiere a ello con las siglas PDA, que significan "Muestra Pública de Afecto". "Y hay mucho de eso aquí. Para mí no es habitual porque soy estadounidense y no estoy acostumbrada a ver a gente besarse en las calles", admite antes de subrayar que le parece una costumbre "muy adorable".

"Como entrar en un parque y ver a la gente tirada en el suelo besándose y todo el mundo caminando sin prestarles atención", asegura.

Una compañera suya añade: "Cada vez que subo al autobús hay alguien haciéndolo también".

Pese a todo lo anterior acaba diciendo: "Es malo porque piensas... tendré citas y el chico intentará besarme en la calle y... ¿qué estás haciendo?".

En los comentarios, un usuario señala: "Cuando estés enamorada no te importará ...😏". Y otro añade: "No te enfades conmigo, pero mejor ver a la gente besándose que dándose tiros, creo yo, el puritanismo EEUU nunca lo he entendido, la verdad".