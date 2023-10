Una española que vive en Holanda cuenta cómo amuebló su habitación gratis: ¿sería posible en España?

La usuaria de TikTok @ladelerasmus, que vivió en Holanda, ha explicado cómo pudo amueblar completamente gratis la habitación en la que residía en aquel país.

"En Holanda amueblé mi habitación gratis. En Facebook Market la gente pone un montón de cosas gratis, sobre todo muebles. Pero no muebles que están para tirar, no no. Yo conseguí una cama de matrimonio, mi vecina un sofá. Pero perfecto eh. O sea que no le pasaba nada", explica.

"Claro, lo malo es la mudanza. La chica que me dio la cama me dijo que se mudaba y que, claro, como van en bici en todos los lados no tiene medios para mover la cama. Nosotros, evidentemente, no tenemos coche, entonces íbamos a por los muebles con carritos del Ikea y del super a por mi cama de matrimonio que tenía cajones y todo, era estupenda", ha proseguido.

Y ha rematado: "Fuimos siete personas con tres carritos y cuando íbamos por el camino un chico que iba en bici se paró y nos dijo: ¿Necesitáis ayuda? Y le dije: sí. Y nos acompañó hasta la residencia, fueron como 40 minutos de camino andando todos, llevando cada uno una cosa. Nos acompañó todo el camino llevando las cosas y luego le quería invitar a una cerveza y se fue".

Una usuaria ha apuntado en los comentarios: "En Bélgica pasa lo mismo. Allí tienen que pagar si quieren tirarlos, así que prefieren regalarlos 🥰".

Y otro ha añadido: "Aquí en Reino Unido también! jajaj me encanta, siempre estoy metida a ver si encuentro algo que necesito, que si no es gratis, está tirado de precio".