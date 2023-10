Un estadounidense denuncia que le han amenazado por el tatuaje sobre España que lleva en el brazo

Larry Shy es un nombre bien conocido en las redes sociales en España. Es un estadounidense que ama tanto a España que se ha tatuado en los brazos y en las piernas símbolos del país, como los logotipos de Mercadona y del Corte Inglés, las palabras "tapas" y "Madrid" y varias banderas.

Precisamente esto último le ha costado un disgusto, como él mismo ha denunciado en Twitter, puesto que un usuario le ha increpado en la red social.

"Ayer alguien me amenazó en Twitter. Incluso mostró una foto de un arma. En mi país eso es un delito", empieza lamentándose.

Luego añade: "Déjame decirme que si vives tu vida basando tus valores en la política no vives tu vida, vives la de ellos. Nunca dejaré de apoyar a aquellos que aman a España y quieren mostrar la bandera o sus colores".

"La bandera no es un símbolo político. Es un deber patriótico. No soy el tipo al que hay que acosar. Me he tatuado la bandera de España en brazo y pierna", subraya.

En los comentarios a ese mensaje, Shy ha provocado un aluvión de muestras de apoyo. "Larry, España te quiere!!!!!! Eres nuestro mejor embajador en USA!!!", dice un usuario.

Y otro agrega: "Amigo, eres lo mejor que le ha pasado a España en mucho, mucho tiempo. ¡¡Estamos contigo!! ¡¡Te amamos!!".