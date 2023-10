Una española que vive en Suiza comparte las normas que acaban de poner en el edificio en el que vive

Suiza está de moda en TikTok, sobre todo gracias a los españoles que viven allí y que cuentan situaciones curiosas que viven en un país que para están tan cerca de España no parece tan conocido —sobre todo en cuanto a la personalidad de los suizos— como Francia o Alemania.

La tiktoker @lunamm22 ha explicado algunas de las curiosas normas que tiene que cumplir en el edificio en el que vive, casi todas ellas relacionadas con el ruido y con el descanso de los vecinos.

Ha contado que le hacen mucho una pregunta: "¿Es verdad que no se puede tirar de la cisterna a partir de las 22:00 en Suiza?". A raíz de esto ha contado cuáles son las nuevas normas que hay en su vecindario: "No son muy descabelladas y me parecen de sentido común".

Por ejemplo: no se puede hacer "ruido excesivo" entre semana de 22:00 a 06:00, no se puede poner el lavavajillas, cortar el césped, lavadoras, secadora y máquinas que puedan hacer ruido. Tampoco se pueden hacer estas cosas a la hora de comer, de 12:00 a 13:00, y los fines de semana, los sábados, se puede hacer ruido desde las 8:00 hasta las 18:00, después ya nada.

Evidentemente, tampoco se puede poner música pero eso sí, ni rastro de lo de la cisterna a partir de las 22:00.