El cómico Daniel Fez indigna al contar lo que le está haciendo su casero

El cómico Daniel Fez, muy popular en las redes sociales por sus magníficas respuestas a los consejos de las 'influencers', se ha puesto ahora serio para relatar la situación que está viviendo con su casero tras comunicarle que quiere dejar el piso en el que vive.

El humorista empieza admitiendo que es "uno más de los muchos a los que su casero ha querido estafarle con la fianza del piso a la hora de devolverlo" y dice que cuenta su historia por "si a alguien le puede interesar/ayudar".

Fez explica que ha encontrado otro piso mejor, así que ha decido irse del actual. Como marcan las normas, ha escrito a su casero para notificarle, con un mes y medio de antelación, su intención de finalizar el contrato e irse cumpliendo con la cláusula de un mes de preaviso.

"El casero lee el WhatsApp pero no me responde, por lo que le pido un correo electrónico para enviarle, además del WhatsApp de aviso, un escrito avisándole de la fecha de finalización al final del mes siguiente. Me responde después de dos días", relata.

Pero la historia sigue: "Le mando el correo con el comunicado y emplazándole a que me diga una hora para hacer la entrega de llaves y la fianza. No me responde. Le escribo varias veces a lo largo de los días por WhatsApp preguntándole si pudiera decirme una hora para quedar. No me responde".

"Le envío un Burofax (32€ la broma) para salvaguardarme y que no pueda decir que no le notifiqué (aunque en principio el WhatsApp y el correo servirían). En el BuroFax le pongo yo una hora, entonces ahí sí me responde diciéndome que le sobraba el Burofax"; explica.

El humorista señala que los problemas empezaron el día de la entrega de llaves porque el casero fue sin el dinero de la fianza. "Me dice que la ley le permite dármelo en 30 días mientras comprueba que el piso esté en perfectas condiciones, y es verdad, la LAU obliga a que yo de la fianza al entrar, pero el casero pueda tardar 30 días en devolvérmela".

Fez subraya que ve injusto este aspecto porque "lo más probable" es que, al igual que él, la gente cuente con ese dinero para la fianza del nuevo piso y no quiera/pueda esperar 30 días a cobrarlo.

"Le digo que entonces tengo que grabar un vídeo de las condiciones en la que le entrego la casa, para protegerme de posibles desperfectos que pueda intentar colarme, esto aunque no os pongan problemas es siempre recomendable", aconseja.

"Después de informarme conozco que la fianza máxima legal para pisos es de un mes, él me cobró dos, (uno de fianza, de garantía pueden ser los que acordéis) por lo que le reclamo el ingreso de ese cobro de más y me responde que no, que además la casa tiene agujeros en las paredes de haber puesto cuadros, por lo que no me va a devolver nada", señala.

"Después de informarme de nuevo le digo que hay jurisprudencia en sentencias en Madrid y Barcelona que dictaminan que no se puede cargar al inquilino eso al considerarse desgaste de uso habitual. Me responde que 'se la suda', pues reclamación por abogado", explica antes de rematar: "No os dejéis pisar por la gente que quiere aprovecharse de vosotros, normalmente la gente se piensa que tiene la razón sin tenerla".

Su historia ha provocado cientos de reacciones de indignación y los comentarios de muchos que se sienten identificados con lo que está sufriendo. Una de las que ha reaccionado es la actriz Beatriz Rico, quien ha señalado: "No se piensan que tienen razón, Daniel, son jetas que saben que no la tienen, pero mienten y hacen lo que sea por dinero. Hay personas que duermen con la conciencia tranquila porque son mala gente. Ojalá le salga la jugada por el triple de lo que intenta estafarte".

El humorista ha señalado en respuesta a otros comentarios que "gente regulinchi hay en las dos situaciones" y que "para eso está la fianza": "Lo que hay que hacer es hacer un buen contrato, cobrar la fianza que hay que cobrar y ser Justo y honesto. Lo importante es dormir tranquilo".