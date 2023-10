Nuria Marín cuenta el ardiente motivo por el que no ha podido dormir en un hotel de Madrid

La periodista de Telecinco Nuria Marín ha contado en su red social de TikTok lo que le ha pasado mientras estaba alojada en un hotel de Madrid y por lo que no ha podido dormir prácticamente en toda la noche.

Ella, según relata, se fue a dormir a las 12.30 de la noche. Sin embargo, a las 3.30 de la madrugada llega una pareja que se alojaban en la habitación de enfrente gritando a pleno pulmón.

"Llegan a la habitación y siguen hablando a voz en grito. Ellos no sé si estaban sordos, no sé qué les pasaba, pero gritaban mucho. Yo con mi moño y un pijama muy mono, me voy a picar a la puerta y a decirles si podían hacer el favor de bajar un poco la voz", comenta. La chica que le abrió la puerta, según indica en un claro estado de embriaguez, le dijo que bajaban el volumen, algo que no ocurrió.

Entonces, además de los gritos, se pusieron a tener relaciones sexuales. "Quería que nos enterásemos todos. He ligado, enteraos todos porque voy a gritar muchísimo", señala la periodista, que también comenta que gritó una y otra vez el nombre de su amante, Aurelio.

"No tengo nada en contra de ningún Aurelio, si te llamas Aurelio we love you, menos a ese, pero no es un nombre sexy para que tú lo estés gritando y todo el hotel sepa que estás dándole con Aurelio", opina.

Sin embargo y tras terminar esta primera entrega, que se alargó, a las 5 de la mañana llegó la segunda ronda: "Otra vez gritos y muchas veces Aurelio. Yo ya estaba que no sabía si llamar a la recepción del hotel para que fueran a decirles que bajaran el sonido, pero, ¿cómo llamo a recepción del hotel para decirles esto? No sé si puede".

La noche de Marín aún tenía una última sorpresa. "A las 8 de la mañana y tras dormir un rato deciden darle un tercer asalto. Yo estoy ya del Aurelio hasta el moño", finaliza, comentando que al final y tras esa noche de placer y deseo la pareja ha abandonado la habitación.