Se queja de que tiene que pagar 16€ para ir junto a su pareja: la respuesta de Ryanair es para verla

La aerolínea Ryanair ha vuelto a montar un enorme revuelo por la respuesta que le ha dado en las redes sociales a un cliente, siempre dentro de ese estilo que caracteriza a la compañía y que le cuesta aplausos y duras críticas por la brusquedad (para algunos mala educación) con la que replica.

"16€ más por sentarme al lado de mi pareja (los más baratos), no os da vergüenza @Ryanair_ES?", ha escrito el cliente, notablemente molesto por los gastos que le supone esa operación.

La aerolínea supera los 14.000 'me gusta' en menos de un día y cientos de réplicas: "Yo creo que tu pareja vale esos 16€, ¿no?

Como siempre en estos casos, el mensaje de Ryanair ha provocado tantas alabanzas como críticas. Por ejemplo, un usuario aplaude: "JAJAJAJAJA os adoro. Para mí sois la mejor compañía del mundo literalmente por estas contestaciones".

Pero otros no piensan lo mismo: "Pues me parece tan vergonzoso eso como que no se pueda hacer el checking antes de 24 horas de volar si no quieres pagar por elegir asiento. Si decides no pagar y que sea la compañía quien te asigne asiento, tienes que esperar hasta el día antes para poder tener el billete".

Y otro más: "Aquí queda patente la estrategia comercial de Ryanair: cobro por algo que sé que el cliente quiere, aunque a mí no me suponga un coste suministrárselo. Y encima, me lo vacilo en redes".