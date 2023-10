Una estadounidense arrasa al contar por qué dejó su país para venirse a vivir a España

"¿Pero por qué te fuiste del mejor país del mundo? Porque no es el mejor país del mundo", con esta sentencia tan clara ha iniciado @raquelannee un vídeo para explicar por qué se fue de Estados Unidos para vivir en España.

"En el mejor país del mundo puedes ir a la bolera con tu familia, a un restaurante con tus amigos o al supermercado para comprar la comida para tus hijos o al centro comercial para comprar regalos de Navidad o a un concierto de tu cantante favorito o al colegio. En el mejor país del mundo no tendrías miedo en esos sitios", ha afirmado.

Ha añadido que en el mejor país del mundo tu primer instinto no sería el de mirar dónde están las salidas de emergencia cuando vas a un recinto cerrado ni dónde es el mejor sitio para esconderse.

También ha comentado que cuando hace la compra ya no se pone los AirPods, algo que le relajaba, porque prefiere estar pendiente del entorno por si pasa algo: "Yo no vivo en España por las tapas, la sangría, las playas, no. Me encantan esas cosas pero no es por eso que he decidido quedarme en España. Me quedo porque no tengo ese miedo, porque me siento segura cuando entro en el supermercado".

Algo que no puede decir de su país: "Es un miedo que nadie merece tener. Así que yo me quedo aquí. Descansen en paz todas las víctimas". Unas palabras que han caído como una losa en TikTok y que hacen referencia a la última matanza en Estados Unidos.

Al menos 22 personas han muerto y alrededor de 60 han resultado heridas en dos tiroteos masivos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, perpetrado por un solo tirador, que permanece huido.