Revuelo por las palabras de Samantha Vallejo-Nágera sobre los horarios en la hostelería

Samantha Vallejo-Nágera es una de las cocineras más conocidas de España. Tiene un restaurante llamado Casa Taberna, en Segovia, y lleva más de una década como jurado de MasterChef, uno de los programas más vistos del país.

La cocinera ha concedido una entrevista al diario El Mundo y una de sus respuestas a cómo ve el sector gastronómico patrio ha dado que hablar en X, antes Twitter, donde ha recibido algunas críticas.

Ha afirmado Vallejo-Nágera que en España "hay una burbuja seria, unida a un problema de personal intenso": "En este sentido, creo que hay pasión pero pocas ganas de trabajar. La gastronomía no son ocho horas al día, trabajar en un restaurante supone involucrarte en un proyecto, dejarte la piel, ser responsable y hacer el trabajo parte de su vida, no es ir fichar, irme y ya. La hostelería es mucho más que eso. Y creo que a la gente que le gusta la hostelería y trabaja en ella tiene que disfrutar y no contar las horas".

Ha apostillado que no quiere decir que "haya que trabajar más de las horas necesarias, pero sí hay que responsabilizarse, ver más allá y eso hoy en día falta".

"Creo que la gastronomía está pasando por esa especie de auge-crisis, las dos cosas. Pero también es verdad que España es lo más, hay un montón de restaurantes buenos, tenemos unos productazos increíbles, ingredientes nuestros de toda la vida, como el membrillo del que hablábamos, que la hacen la mejor", ha finalizado.

En la red social de Elon Musk ha ocurrido algo curioso: se ha viralizado el titular que ha hecho el diario El Español de la entrevista de Samantha Vallejo-Nágera en El Mundo. La publicación del diario Pedro J. Ramírez ha recibido mensajes como estos: