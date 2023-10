La dueña de un bar que pasó por 'Pesadilla en la cocina' cuenta qué hacía Chicote cuando dejaban de grabar

La tiktoker @mami.de_tres es una de las creadoras de contenido que más noticias ha generado en los últimos meses en los medios de España. Helena ha dado que hablar al contar cómo es su vida con tres hijos y al quejarse, a veces, de lo duro que es ser madre.

Lo que puede que muchos no sepan es que Helena salió en la temporada cinco de Pesadilla en la cocina como uno de los tres socios de Don Super Pollo, un local que tenía problemas y que cerró en plena pandemia, como muchos otros negocios.

A raíz de la llegada de Pesadilla en la cocina a Netflix, Helena ha respondido a algunas de las preguntas sobre el formato que tienen sus seguidores, desde cómo era Alberto Chicote detrás de cámaras a si realmente hay un guion.

Lo primero que ha explicado es que no hay guion: "Hay un timming porque el tiempo es muy preciado. De 9-10 Alberto se sentará con Helena. De 10 a 12 Helena se pondrá en el servicio de cocina. De 12 a 1 grabaremos totales....".

"Nadie dice lo que tenemos que hablar. Ellos no ponen cosas ahí. No te meten una rata muerta ni te ponen suciedad. Esas cosas existen", ha señalado antes de cargar contra otros restaurantes que se quejaron, por ejemplo, de que no les dejasen limpiar.

Ha contado que no dejan limpiar porque cuando el restaurante hace el casting se comprometen a no alterar nada de lo que ellos han visto en el local "porque si tú eres un marrano y te pones a limpiar y ellos vienen a grabar dentro de dos meses y está todo limpio no hay programa".

Ellos tenían un problema con el personal y desde el programa les pidieron que no echasen a nadie: "Evidentemente si hay una pelea muy gorda y hay que echar a alguien o alguien se quiere ir no vamos a mantener a la gente porque sí".

Los que van a comer no son actores, son figurantes: "Ponen un anuncio de oye, queréis comer gratis y en España gratis y comer...". Ha añadido que nadie les dice lo que tienen que hacer pero que todos saben cómo va el programa.

Finalmente ha hablado de cómo es Chicote ya que muchos le han preguntado "si es majo": "No lo puedo decir. Es que Alberto sólo se relacionaba con nosotros en las escenas en las que él salía. Cuando él no salía en escena no estaba. Trajeron unos biombos. Ellos llegan el domingo, les damos las llaves y montan en una esquina del restaurante con biombos sillas con pantallas donde están los de sonido, los guionistas, los productores, la directora y Alberto está ahí con su maquillador".

"Cuando decían corten él se iba. No te puedo decir si es majo o no", ha sentenciado.