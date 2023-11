Una estadounidense dice algo sobre el agua del grifo de España que hace saltar a los españoles

La usuaria de TikTok @adventureswhannahp, una estadounidense que vive en España, ha hecho saltar en tromba a muchos españoles al dar su opinión sobre el agua del grifo en este país.

"Una de las mayores diferencias culturales es la falta de agua limpia o el acceso a agua limpia. Así que puedes beber agua del grifo donde vivo, en Alicante, pero realmente sabe desagradable y estoy segura de que puede tener efectos a largo plazo", afirma.

"Por eso compro estas grandes garrafas de plástico, que odio usar. Me duele en el corazón porque soy una fanática del ecologismo. Intento ser muy sostenible, pero para ser honesta es como si esa fuera la única opción. Al menos para mí", se lamenta.

"Mi compañero de piso bebe el agua del grifo y parece estar bien, pero creo que me puedo enfermar mortalmente por el agua del grifo. Pero sí, apenas hay acceso a agua limpia, segura o simplemente de buen sabor", concluye.

Un usuario ha respondido: "El agua del grifo en España es 100% segura, cierto es que la de Alicante no es tan buena pero es segura. No sabía que era tal choque cultural 😂". La usuaria ha respondido: "Sí, es seguro pero sabe muy asqueroso jaja. Supongo que depende del lugar de EEUU donde vivas si el agua del grifo sabe bien o no".

Otra persona explica: "Vivo a las afueras de Alicante (Campello). Utilizamos una jarra filtrante, mucho más ecológica y económica que la embotellada". Y uno más: "Utilizas mal el adjetivo "clean" cuando deberías decir "soft". Son aguas duras, pero limpias y seguras. Alicante tiene un nivel de dureza de 35/65".