Una estudiante de dietética hace un llamamiento muy importante

La estudiante de dietético y creadora de contenido en TikTok Miriam Pérez (@miiriamprezz) ha hecho un alegato que muchos de su profesión han aplaudido. Ha mandado un mensaje a todos aquellos que hacen dietas y entrenos a los demás solo porque van al gimnasio.

Ha acumulado en el vídeo más de 1.300 'me gusta': '"Es una cosa que hace que me hierva la sangre, aún no me estoy dedicando a esto, pero teniendo los conocimientos que tengo ahora..."

"...Por favor, gente que está haciendo dietas y entrenos simplemente porque 'Uy, entreno, y ya sé un poco de nutrición', por favor, para, porque es intrusismo laboral y estás jugando con la salud de la gente", ha advertido.

"Esto es salud y si no sabes como funciona el cuerpo por dentro no hagas estas cosas porque es un lugar y juegas con la salud de la gente", ha afirmado.

Ha dado el siguiente consejo: "Si quieres dedicarte a esto y te gusta, por favor, fórmate". Los usuarios de TikTok que también son dietistas han aplaudido el alegato y le han dado la razón: "Alguien tenía que decirlo". "Como entrenadora, amén", ha respondido una usuaria.