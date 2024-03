Una joven con discapacidad visual denuncia lo que ha ocurrido con una conocida tienda: "Hipocresía"

La usuaria de TikTok @laiacapsadagonzal ha publicado un vídeo denunciando lo que ha ocurrido en una entrevista de trabajo en una tienda de Stradivarius Outlet por la discapacidad visual que padece.

Aunque no puede "tener carnet de coche" ni ve "un carajo de noche", ha asegurado que es una persona "muy independiente" y tiene "recursos". No obstante, la responsable y trabajadora de Inditex le preguntó por "las adaptaciones" que se tendrían que hacer en la tienda.

Por las "muchísimas pegas" que le pusieron, ha explicado que la empleada le dijo que no sabía si iban a poder contratarla y que tendría que hablar primero con la trabajadora social: "Salí llorando, porque me están vendiendo el cuento de que contratan a personas con discapacidad, pero a mí me están poniendo pegas".

La joven ha explicado que ha estado trabajando "en una piscina municipal doce horas al día" sin ningún problema y con adaptaciones en la caja automática: "Siempre iba de arriba abajo atendiendo a los clientes (...) Ahí me dieron la oportunidad porque sabían que era una persona muy trabajadora y se me daba muy bien de estar de cara al público".

"La del Stradivarius me llamó y me dijo que era mejor no contratarme porque les daría más inconvenientes que beneficios (...) Contratan a la gente que les interesa, quizás con un grado pequeño de discapacidad. A mí que tengo una alta discapacidad y una enfermedad desarrollada no me contratan, y eso que soy súper autónoma. Debería llevar bastón y ni lo llevo", ha continuado.

Para terminar, ha dicho que es un caso de "hipocresía humana" y ha deseado que su caso "llegue lejos, porque no es justo", insistiendo en que es "una persona con muchos recursos".